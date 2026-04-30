Il Ministero della Cultura ha ufficialmente smentito qualsiasi coinvolgimento nelle decisioni riguardanti il padiglione russo alla Biennale di Venezia. La questione riguarda i fondi europei e il ruolo dell'ente pubblico nella gestione dell'esposizione. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato un intervento diretto o una supervisione da parte del ministero sulla partecipazione russa all'evento. La vicenda si concentra sulle modalità di assegnazione e controllo delle risorse impiegate per la partecipazione.

? Cosa sapere Il Mic nega interferenze sulla gestione del padiglione russo alla Biennale di Venezia.. La presenza russa rischia di far perdere 2 milioni di euro di fondi UE.. Il Ministero della Cultura ha respinto le accuse di interferenza sulla gestione della Biennale, dichiarando che la decisione di esaminare i documenti relativi alla Federazione Russa risponde esclusivamente alle necessità di coordinamento con il Maeci e Palazzo Chigi per il rispetto delle sanzioni europee. La tensione politica attorno all’evento artistico di Venezia si è acuita dopo che le dimissioni della giuria sono emerse tramite i canali dell’informazione, lasciando il Mic in una posizione di difesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, il Mic nega l’interferenza: il caso Russia e i fondi UE

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