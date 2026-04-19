Il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato che l'esercito israeliano utilizzerà tutta la potenza disponibile in Libano qualora si verificassero minacce alle forze sul terreno, anche durante il periodo di cessate il fuoco. Ha spiegato che l'ordine è stato dato alla Forza di difesa israeliana, che si prepara a rispondere in modo deciso a qualsiasi azione ostile. Nessuna altra informazione sui dettagli delle operazioni o sulle eventuali conseguenze è stata fornita.

Il ministro della Difesa Israel Katz ha annunciato che l'Idf ha ricevuto ordine di ricorrere alla "piena forza" in Libano — anche durante l'attuale cessate il fuoco — in caso le truppe israeliane dovessero trovarsi di fronte a qualsiasi minaccia. "Abbiamo ordinato all'Idf di agire con la piena forza, anche durante il cessate il fuoco, per fronteggiare qualsiasi minaccia", ha dichiarato Katz durante un evento in Cisgiordania, scrivono i media di Tel Aviv. All'esercito è stato ordinato di "demolire le case nei villaggi in prima linea vicino al confine che fungevano a tutti gli effetti da avamposti terroristici di Hezbollah".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Katz, 'useremo tutta la forza in Libano contro ogni minaccia a soldati'

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