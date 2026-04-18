Potevo farlo anch’io | una mostra itinerante tra le strade di Tuturano

Lunedì 20 aprile, tra le 13.30 e le 14.30, si svolgerà l’evento conclusivo del progetto “Tuturano ti vorrei” in piazza Regina Margherita, davanti alla Biblioteca sociale Enzo Cosma. La manifestazione si inserisce in un percorso itinerante che coinvolge le strade del paese. È prevista la partecipazione di cittadini e organizzatori, con momenti dedicati alla comunità locale.