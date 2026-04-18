Potevo farlo anch’io | una mostra itinerante tra le strade di Tuturano
Lunedì 20 aprile, tra le 13.30 e le 14.30, si svolgerà l’evento conclusivo del progetto “Tuturano ti vorrei” in piazza Regina Margherita, davanti alla Biblioteca sociale Enzo Cosma. La manifestazione si inserisce in un percorso itinerante che coinvolge le strade del paese. È prevista la partecipazione di cittadini e organizzatori, con momenti dedicati alla comunità locale.
TUTURANO - Lunedì 20 aprile, dalle ore 13.30 alle ore 14.30, Piazza Regina Margherita – antistante la Biblioteca sociale Enzo Cosma di Tuturano – ospita l’evento conclusivo del percorso “Tuturano ti vorrei”. L’appuntamento, aperto alla comunità, rappresenta un momento di scambio per raccontare il.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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