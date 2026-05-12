Biennale Arte 2026 | GIOTTO firma le attività Educational
Alla Biennale Arte 2026, GIOTTO sarà il colore ufficiale delle attività educational, con laboratori, percorsi guidati e iniziative rivolte a scuole e famiglie. Questa partecipazione prevede una serie di eventi pensati per coinvolgere diversi pubblici, offrendo esperienze pratiche e didattiche legate all’arte. Le attività si svolgeranno all’interno del sito espositivo e saranno accessibili a un pubblico vario. La presenza di GIOTTO introduce un elemento di continuità con le iniziative passate.
GIOTTO torna alla Biennale Arte 2026 come Colore Ufficiale delle Attività Educational: laboratori, percorsi guidati e iniziative per scuole e famiglie valorizzano. La Biennale Arte 2026 invita a rallentare. In un’epoca dominata da immagini veloci e spettacolarità, la 61. Esposizione Internazionale d’Arte propone un ritorno all’essenziale: osservare, ascoltare, rielaborare. È in questo contesto che si rinnova la collaborazione tra F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini e GIOTTO, Colore Ufficiale delle Attività Educational, confermando un impegno che mette al centro un’arte accessibile, partecipata e profondamente concreta. La mostra In Minor Keys, curata da Koyo Kouoh, si sviluppa tra Giardini, Arsenale e vari luoghi della città dal 9 maggio al 22 novembre 2026.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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Segnonline. . In minor keys è la mostra curata da Koyo Kouoh per la Biennale arte 2026 facebook
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