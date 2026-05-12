Biennale Arte 2026 | GIOTTO firma le attività Educational

Alla Biennale Arte 2026, GIOTTO sarà il colore ufficiale delle attività educational, con laboratori, percorsi guidati e iniziative rivolte a scuole e famiglie. Questa partecipazione prevede una serie di eventi pensati per coinvolgere diversi pubblici, offrendo esperienze pratiche e didattiche legate all’arte. Le attività si svolgeranno all’interno del sito espositivo e saranno accessibili a un pubblico vario. La presenza di GIOTTO introduce un elemento di continuità con le iniziative passate.

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