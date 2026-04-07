Il brand umbro Quattro Gatti è stato scelto come il gin ufficiale della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, che si svolgerà da maggio a novembre 2026. La partnership riguarda la fornitura del drink ufficiale durante l’evento, che rappresenta una delle principali esposizioni artistiche internazionali. La collaborazione è stata annunciata ufficialmente e le date di esposizione sono state comunicate.

Il brand umbro Quattro Gatti diventerà il gin ufficiale della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, con una presenza confermata da maggio a novembre 2026. L’operazione non si limita a un accordo commerciale, ma integra la mixology nell’ambito dell’ospitalità e dei linguaggi artistici contemporanei. Per celebrare l’evento è stato ideato The Reflection, un cocktail signature che accompagnerà i visitatori nei locali dei Giardini e dell’Arsenale, oltre che durante le giornate dedicate alle preview ufficiali. Il viaggio sensoriale tra l’Umbria e la Laguna. La creazione di The Reflection nasce dalla collaborazione tra Mattia Cilia, brand ambassador del marchio, e lo staff del The St. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale Arte 2026: il gin Quattro Gatti firma il drink ufficiale

Quattro Gatti, il gin della Biennale d’ArteQuattro Gatti entra nel perimetro della grande scena culturale internazionale e lo fa da protagonista: il brand umbro sarà infatti il gin ufficiale...

Quattro Gatti alla Biennale: il trionfo estero conquista l’ItaliaNel cuore pulsante della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, il gin Quattro Gatti si prepara a diventare la bevanda ufficiale...

Temi più discussi: Biennale Card 2026: scopri tutti i benefit; Cosa vedere ora a Venezia in attesa della Biennale Arte 2026; Tra tradizione e contemporaneità. Così il Vietnam debutta alla Biennale Arte 2026; Ecco cosa chiedono con urgenza gli artisti e i curatori della Biennale Arte 2026.

Tra tradizione e contemporaneità. Così il Vietnam debutta alla Biennale Arte 2026Dieci artisti che lavorano con la lacca tradizionale e le installazioni di Le Huu Hieu per la prima veneziana del Vietnam ... artslife.com

Biennale Arte 2026, 73 artisti e curatori chiedono di espellere Usa, Russia e IsraeleTra loro anche tre dei cinque che hanno organizzato e presentato la mostra dopo il decesso di Koyo Kouoh: «Il padiglione israeliano all'Arsenale impone condizioni di paura e confligge con la sua visio ... veneziatoday.it

Conversazione in anteprima con l’artista e la curatrice Clara Tosi Pamphili sulla mostra e performance alla Fondazione Querini Stampalia, in occasione della Biennale Arte 2026 - facebook.com facebook

– : Fucina del Futuro, Castello 5063/B : animism sings anarchy Foto: Alexandre Guirkinger #biennalearte2026 #Pikasus #PikasusArteNews @la_Biennale x.com