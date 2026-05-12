Bici Comune letture itineranti e comunità
A Perugia è stata presentata domenica 10 al Circolo Arci di Pianello la rassegna “Bici Comune”, dedicata a libri, letture itineranti e alla comunità. La manifestazione si svolgerà nei prossimi mesi e coinvolgerà vari spazi pubblici e culturali della regione. L’iniziativa si propone di promuovere momenti di lettura e incontri tra cittadini, con particolare attenzione all’uso della bicicletta come mezzo di collegamento tra diversi punti della città.
PERUGIA - Ai nastri di partenza “Bici Comune”, una nuova rassegna umbra tra libri, letture itineranti e comunità, presentata domenica 10 al Circolo Arci di Pianello. Promossa da Michele Volpi - LiberBici e patrocinata dalla Regione, la rassegna è un nuovo progetto culturale dedicato a libri e letture itineranti che coinvolgerà 10 Comuni: Amelia, Castel Giorgio, Corciano, Gubbio, Magione, Marsciano, Narni, Porano, Spoleto, Todi con 22 appuntamenti diffusi tra primavera e autunno, oltre ad alcuni eventi “off” in ulteriori territori regionali. Tutto nasce dall’esperienza della bici-biblioteca LiberBici, progetto ideato da Michele Volpi che da...🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si parla di: Bici Comune, letture itineranti e comunità; Nasce BiCi – Biblioteche in Comune: al via la rassegna umbra tra libri, letture itineranti e comunità.
Di seguito, tutti gli appuntamenti dal vivo e a libero ingresso con La LiberBici per il mese di MAGGIO SABATO 9, in Piazza Garibaldi, Spoleto, durante la manifestazione Spoleto in gioco: • ore 15.00-18.00: Storie della LiberBici, letture itineranti. P facebook
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