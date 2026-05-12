Bici Comune letture itineranti e comunità

A Perugia è stata presentata domenica 10 al Circolo Arci di Pianello la rassegna “Bici Comune”, dedicata a libri, letture itineranti e alla comunità. La manifestazione si svolgerà nei prossimi mesi e coinvolgerà vari spazi pubblici e culturali della regione. L’iniziativa si propone di promuovere momenti di lettura e incontri tra cittadini, con particolare attenzione all’uso della bicicletta come mezzo di collegamento tra diversi punti della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

PERUGIA - Ai nastri di partenza “Bici Comune”, una nuova rassegna umbra tra libri, letture itineranti e comunità, presentata domenica 10 al Circolo Arci di Pianello. Promossa da Michele Volpi - LiberBici e patrocinata dalla Regione, la rassegna è un nuovo progetto culturale dedicato a libri e letture itineranti che coinvolgerà 10 Comuni: Amelia, Castel Giorgio, Corciano, Gubbio, Magione, Marsciano, Narni, Porano, Spoleto, Todi con 22 appuntamenti diffusi tra primavera e autunno, oltre ad alcuni eventi “off” in ulteriori territori regionali. Tutto nasce dall’esperienza della bici-biblioteca LiberBici, progetto ideato da Michele Volpi che da...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bici Comune, letture itineranti e comunità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bici in Comune: scuola, sport e nuova ciclovia per FerraraIl progetto Bici in Comune ha ufficialmente preso il via a Ferrara, un’iniziativa che intreccia educazione stradale, sviluppo infrastrutturale e... Bici in Comune: 1000 alunni e nuova ciclovia verso MesolaIl progetto Bici in Comune ha ufficialmente preso il via nelle scuole di Ferrara, coinvolgendo direttamente quasi mille alunni delle scuole primarie. Si parla di: Bici Comune, letture itineranti e comunità; Nasce BiCi – Biblioteche in Comune: al via la rassegna umbra tra libri, letture itineranti e comunità. Bici Comune, letture itineranti e comunitàPERUGIA - Ai nastri di partenza Bici Comune, una nuova rassegna umbra tra libri, letture itineranti e comunità, presentata ... lanazione.it