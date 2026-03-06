Bici in Comune | 1000 alunni e nuova ciclovia verso Mesola

Il progetto Bici in Comune è partito nelle scuole di Ferrara, coinvolgendo circa mille alunni delle scuole primarie. Contestualmente, è stata inaugurata una nuova ciclovia che collega Ferrara a Mesola. L'intervento riguarda l'installazione di percorsi ciclabili e attività educative rivolte agli studenti. La presenza di studenti e la realizzazione della ciclovia testimoniano l'attuazione concreta del progetto.

Il progetto Bici in Comune ha ufficialmente preso il via nelle scuole di Ferrara, coinvolgendo direttamente quasi mille alunni delle scuole primarie. Questa iniziativa, promossa dal Comune e sostenuta da enti come Sport e Salute, mira a trasformare la mobilità sostenibile in uno stile di vita per i più piccoli. Ferrara, già nota come Città delle biciclette, sta accelerando i ritmi verso l'obiettivo di diventare capitale europea dello sport nel 2027. L'iniziativa non si limita alla semplice distribuzione di mezzi, ma punta su un percorso educativo strutturato che vede coinvolti istruttori qualificati dell'Uisp. Il piano include anche opere infrastrutturali ambiziose, come la ciclovia che collegherà il Castello di Ferrara al Castello di Mesola, prevista per essere inaugurata l'anno prossimo.