Bici in Comune | scuola sport e nuova ciclovia per Ferrara

A Ferrara è stato avviato il progetto Bici in Comune, che coinvolge scuole, attività sportive e la realizzazione di una nuova ciclovia. L’obiettivo è integrare l’educazione stradale con l’ampliamento delle infrastrutture per favorire la mobilità sostenibile. L’iniziativa si concentra su diversi aspetti, tra cui l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e il miglioramento delle strade dedicate alle biciclette.

Il progetto Bici in Comune ha ufficialmente preso il via a Ferrara, un’iniziativa che intreccia educazione stradale, sviluppo infrastrutturale e sport per promuovere la mobilità sostenibile. L’amministrazione comunale ha lanciato questo calendario di attività che include laboratori nelle scuole primarie, lavori sulla ciclovia verso Mesola e eventi sportivi dedicati ai più piccoli. L’operazione non è nata dal nulla ma risponde a un avviso pubblico nazionale vinto nella categoria Sport e Salute, confermando come il territorio ferrarese stia puntando su soluzioni concrete per la salute pubblica. I referenti dell’iniziativa stanno già coordinando le attività didattiche rivolte alle classi elementari, con l’obiettivo di formare una nuova generazione di ciclisti consapevoli delle regole della strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bici in Comune: 1000 alunni e nuova ciclovia verso MesolaIl progetto Bici in Comune ha ufficialmente preso il via nelle scuole di Ferrara, coinvolgendo direttamente quasi mille alunni delle scuole primarie.

