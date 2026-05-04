Annalisa Favetti è Lady D | al Teatro Biondo lo spettacolo sugli ultimi istanti di vita della principessa triste

Debutta giovedì 7 maggio alle ore 21, nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo Lady D scritto da Annalisa Favetti, che lo interpreta anche, Pino Ammendola, che firma la regia, con la collaborazione di Clelia Ciaramelli. Le scene sono di Giuseppe Santilli e lo spettacolo è.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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