Lo spettacolo Cortile di donna al Teatro Biondo Antonella Morea è la protagonista

Antonella Morea è la protagonista dello spettacolo “Cortile di donna”, scritto e diretto da Renato Giordano, che debutta nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo mercoledì 11 marzo alle ore 21. La consulenza musicale e le musiche eseguite dal vivo sono di Cristina Vetrone, i costumi di Benedetta Palomba. Repliche fino al 22 marzo. Lo spettacolo rievoca il legame tra Luisella e Raffaele, li seguiamo con tenerezza lungo il percorso della loro vita. Quante sono le donne vissute da Luisella? Chi sono gli uomini di Raffaele? E perché siamo così attratti dal loro modo di essere? Da queste domande nasce il desiderio di portare in scena Cortile di donna, un lavoro sulle parole, sulle suggestioni e sulle sonorità della lingua di Viviani, con radici che affondano in un tempo lontano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

