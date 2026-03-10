Bacoli installa distributori di assorbenti gratuiti in scuole e uffici comunali | prima iniziativa in Campania
Il Comune di Bacoli ha avviato l’installazione di distributori di assorbenti gratuiti e compostabili all’interno di scuole e uffici comunali. Questa è la prima iniziativa di questo tipo in Campania e coinvolge diversi istituti pubblici del territorio. La scelta riguarda dispositivi destinati a offrire un servizio di supporto alle donne durante il loro ciclo mestruale.
Il Comune flegreo guidato da Josi Della Ragione installa distributori di assorbenti gratuiti e compostabili.
