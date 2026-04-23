Al Maximo shopping center di Roma, fino al cinque maggio, vengono offerti screening gratuiti per verificare la presenza di secchezza oculare, con l’assistenza di medici specializzati. L’iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini su questo problema, che può influire sulla salute degli occhi. La campagna si svolge durante l’orario di apertura del centro commerciale, permettendo a chiunque di partecipare senza prenotazione.

Al Maximo shopping center di Roma, fino al cinque maggio, sarà possibile effettuare screening gratuiti per valutare la presenza di secchezza oculare col supporto di medici oculisti. È ‘ Pop up your vision ’, l’iniziativa promossa da Alcon per aumentare la consapevolezza su una patologia diffusa ma ancora sottovalutata. Una malattia sottovalutata. In Italia si stima che la malattia dell’occhio secco colpisca circa 10 milioni di persone. Eppure molti non si rivolgono all’oculista, figura chiave per la diagnosi. “Esiste ancora una scarsa percezione dell’occhio secco come vera e propria patologia: molti pazienti lo considerano un disturbo occasionale, ritardando il confronto con lo specialista”, segnala Antonio Di Zazzo, associato di Malattie dell’apparato visivo al Campus Bio-Medico.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Secchezza oculare, screening gratuiti a Roma: l’iniziativa

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