In un'intervista, l'ex calciatore ha commentato la vittoria di un giovane talento italiano a Roma, sottolineando che non si tratta di un episodio isolato. Ha anche parlato della sfida tra squadre italiane negli ottavi di finale, evidenziando come questo abbia attirato l'attenzione di tutto il paese. Le sue parole si sono concentrate sui risultati recenti e sulla crescita del calcio italiano in questa fase della competizione.

C’è di bello che Jannik non ci fa perdere tempo. Anche il match di ieri, così come quello del primo turno, ci ha fatto vedere bene qual è la differenza tra il suo livello e quello degli avversari che non sono propriamente di prima fascia. E dire che Popyrin in realtà è un buon giocatore, ha anche vinto un 1000, due anni fa a Montreal. Ma si è presto capito che sulla terra gli mancano le caratteristiche per fronteggiare Sinner. Non ha né i colpi né le armi, non dico per batterlo, che sarebbe impensabile, ma nemmeno per metterlo in difficoltà. La sua unica possibilità era servire bene e riuscire a chiudere col dritto dopo quattro-cinque scambi. Cosa che, nel momento in cui il servizio non è stato all’altezza, non è più stata possibile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Non solo Sinner, a Roma sorprende tutta l'Italia"

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