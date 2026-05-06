Dopo aver conquistato il primato storico a Madrid, il tennista italiano si prepara a affrontare la trasizione dalla superficie in cemento a quella in terra battuta. L’obiettivo principale rimane la partecipazione alle prossime tappe a Roma, con l’intento di consolidare la sua posizione e puntare a un risultato di rilievo. La sfida tra il passaggio alle superfici più lente e la gestione della pressione è al centro delle prossime settimane.

? Cosa scoprirai Quale primato storico ha permesso a Sinner di dominare Madrid?. Come potrà l'azzurro gestire il passaggio dal cemento alla terra rossa?. Chi rappresenta la minaccia più concreta per il ritmo di Sinner?. Perché la vittoria a Roma è fondamentale per il suo progetto?.? In Breve Sinner vanta cinque successi consecutivi in un Masters 1000.. Zverev, Fonseca e Fils rappresentano le minacce tecniche al percorso azzurro.. Il passaggio di testimone avviene dopo cinquant'anni da Panatta.. Rune rientrerà in campo in estate dopo il periodo di stop.. A Roma, la traiettoria di Jannik Sinner punta verso l’ingresso definitivo nel pantheon dei miti del tennis, secondo le analisi di Paolo Bertolucci a pochi giorni dagli Internazionali BNL d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bertolucci: Sinner punta al mito, l’obiettivo è Roma

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