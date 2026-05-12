In occasione della giornata dedicata agli infermieri, viene ricordato il centenario di questa professione. Un professionista che, da un secolo, si impegna costantemente nel prendersi cura delle persone, spesso in silenzio e senza clamore. La celebrazione sottolinea come la presenza di infermieri sia considerata fondamentale nel settore sanitario, offrendo assistenza e sicurezza ai pazienti in modo continuo e discreto.

Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - "Cento anni di sapere infermieristico non sono una linea del tempo, sono una presenza continua, discreta, essenziale, perché la differenza tra essere curati e sentirsi davvero al sicuro è nel vostro volto. L'infermiere è la soglia, il punto di equilibrio tra tecnica e ascolto". Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, in un videomessaggio inviato alla presidente della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi), Barbara Mangiacavalli, per le celebrazioni della Giornata internazionale dell'infermiere in corso all'Auditorium Antonianum di Roma, dal titolo 'Un secolo di sapere infermieristico - Nati per prendersi cura, formati per eccellere'.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bernini celebra gli infermieri: "Da 100 anni presenza essenziale"

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