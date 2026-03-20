UNOAERRE celebra 100 anni con Felice Limosani

UNOAERRE, azienda toscana di gioielli, festeggia il centenario e ha avviato il programma celebrativo. Dopo aver pubblicato un magazine dedicato all’evento, ha deciso di portare ad Arezzo la mostra intitolata Polvere di Stelle, che si inserisce nelle iniziative per i 100 anni di attività. L’evento si inserisce nel calendario delle celebrazioni ufficiali dell’azienda.

L’installazione immersiva, Polvere di Stelle, sarà inaugurata il 9 maggio negli spazi del Palazzo della Fraternita dei Laici di Arezzo. Entra nel vivo il programma per il centenario di UNOAERRE. Dopo la pubblicazione del magazine celebrativo, l’azienda toscana dei gioielli festeggia il legame con il territorio, portando ad Arezzo la mostra Polvere di Stelle. Realizzata dall’artista multidisciplinare Felice Limosani, l’installazione immersiva sarà allestita a partire dal 9 maggio per un mese negli spazi del Palazzo della Fraternita dei Laici di Arezzo. “Commemorare i cento anni di UNOAERRE significa guardare alla nostra storia e alla visione... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - UNOAERRE celebra 100 anni con Felice Limosani Articoli correlati Leggi anche: Unoaerre celebra il centenario con Polvere di Stelle, l'opera immersiva dell'artista Felice Limosani Leggi anche: 40 milioni di fedi in 100 anni: nel 2026 un secolo di vita di Unoaerre Una raccolta di contenuti su Felice Limosani Discussioni sull' argomento Unoaerre celebra il centenario con Polvere di Stelle, l'opera immersiva dell'artista Felice Limosani; Polvere di Luce per i 100 anni di Unoaerre. UNOAERRE celebra 100 anni con Felice LimosaniL’installazione immersiva, Polvere di Stelle, sarà inaugurata il 9 maggio negli spazi del Palazzo della Fraternita dei Laici di Arezzo. panorama.it Unoaerre celebra il centenario con un’installazione immersivaIn occasione di questo traguardo, l’azienda orafa toscana rafforza il legame con il territorio e inaugura ad Arezzo un’opera dell’artista multidisciplinare Felice Limosani. Aperta al pubblico dal 9 ma ... msn.com Unoaerre celebra il centenario con Polvere di Stelle, l'opera immersiva dell'artista Felice Limosani x.com Felice giornata a tutti voi - facebook.com facebook