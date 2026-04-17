Molestata da un politico Annamaria Bernardini de Pace la confessione choc

In un'intervista recente, Annamaria Bernardini de Pace ha condiviso un episodio che ha segnato la sua vita, rivelando di essere stata vittima di molestie da parte di un politico. Dopo anni di attività professionale e battaglie personali, ha deciso di parlare pubblicamente di quell'esperienza, dando così voce a una vicenda che ha avuto un forte impatto sulla sua vita. La sua testimonianza apre un dibattito più ampio sui temi della tutela e della giustizia.

C’è un momento, nella vita di chi ha attraversato decenni di professione e di battaglie personali, in cui il bisogno di raccontarsi diventa inevitabile. È proprio quello che è accaduto ad Annamaria Bernardini de Pace, volto noto dell’avvocatura italiana, che ha scelto di mettere nero su bianco la propria storia in un libro destinato a far discutere. Il volume, dal titolo “Sentimenti e sentenze- auto biografia di false verità”, rappresenta il primo vero viaggio autobiografico dell’avvocato divorzista. Tra casi giudiziari di grande risonanza e vicende intime, il racconto si snoda tra pubblico e privato, offrendo uno spaccato della sua vita mai così completo e diretto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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