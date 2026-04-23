Un avvocato noto per le sue difese di personaggi pubblici ha rivelato di evitare di uscire da sola per timori di minacce provenienti da persone che desiderano fargli del male. La donna ha parlato di esperienze di bullismo e di insulti ricevuti nel corso della carriera, che l’hanno portata a prendere precauzioni per la propria sicurezza. Tra i successi professionali, ha anche affrontato situazioni di intimidazione e aggressioni verbali.

Annamaria Bernardini De Pace si confessa tra carriera e vita privata. Dalle minacce che la costringono a non uscire mai sola al bullismo subìto in collegio, fino al successo nato da un consiglio di Montanelli. La matrimonialista dei VIP, che ha seguito i casi di Totti e Al Bano e difeso l’ex genero Raoul Bova, presenta la sua autobiografia rivelando un’incrollabile fiducia nella giustizia. L'autobiografia di Annamaria Bernardini De Pace Il ruolo di Indro Montanelli Le esperienze difficili e la difesa di Raoul Bova L’autobiografia di Annamaria Bernardini De Pace Annamaria Bernardini De Pace ha recentemente pubblicato la sua nuova opera autobiografica, intitolata “Sentimenti e sentenze”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Annamaria Bernardini De Pace, l'avvocata che non esce mai da sola per paura: "Molti mi vorrebbero morta"

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