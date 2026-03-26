I figli di Pianesi hanno dichiarato che ogni giorno ricevano ringraziamenti da parte di persone che ricordano il bene ricevuto dal padre. La famiglia ha espresso gratitudine per il riconoscimento continuo nei confronti della figura del genitore, scomparso di recente. Le loro parole sono state pronunciate in un contesto di ricordo e affetto, senza ulteriori dettagli sulla causa della morte.

Tolentino, 26 marzo 2026 – “Ogni giorno qualcuno ci ringrazia per il bene che ha ricevuto da nostro padre. E credo che questo sia l’insegnamento più bello che ci può avere lasciato: essere ricordati per il bene fatto”. A parlare è Marco Pianesi, il figlio maggiore di Mario Pianesi, pioniere della Macrobiotica. Insieme al fratello Matteo descrive così il padre. “Babbo ha avuto una vita piena. Non gli è mancato nulla, inclusi momenti al massimo e difficoltà, attraversando mille cose. Ora che ho quarant’anni posso rendermi conto meglio delle opere che ha compiuto. Aveva preso la licenza di terza media a 27 anni, mentre organizzava i corsi serali; i docenti l’avevano scoperto per caso e gli avevano detto di cogliere l’occasione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte di Pianesi, i figli: "Ogni giorno ci ringraziano per il bene che ha fatto”

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