‘Berlino e la dama con l’ermellino’ | l’arrivo su Netflix e l’annuncio di un successivo capitolo

Su Netflix arriva “Berlino e la dama con l’ermellino”, un nuovo film collegato all’universo di “La casa di carta”. L’annuncio è stato fatto durante un evento a Siviglia, in concomitanza con la presentazione del film. È stato comunicato che ci sarà un capitolo successivo legato a questa storia. La produzione prosegue, e i dettagli sul progetto sono stati resi noti in questa occasione.

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