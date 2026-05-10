‘Berlino e la dama con l’ermellino’ | l’arrivo su Netflix e l’annuncio di un successivo capitolo
Su Netflix arriva “Berlino e la dama con l’ermellino”, un nuovo film collegato all’universo di “La casa di carta”. L’annuncio è stato fatto durante un evento a Siviglia, in concomitanza con la presentazione del film. È stato comunicato che ci sarà un capitolo successivo legato a questa storia. La produzione prosegue, e i dettagli sul progetto sono stati resi noti in questa occasione.
In occasione delle attività per l’uscita di Berlino e la dama con l’ermellino a Siviglia, è stato annunciato il proseguimento dell’universo de “La casa di carta”. Il personaggio di Berlino sin dalla prima puntata della prima stagione della serie ha destato enorme fascino nel pubblico. Questo ha spinto gli autori della saga ad approfondire la creatura enigmatica e furbissima di Berlino per raccontare ai fan tutto ciò che ha preceduto e seguito il colpo alla banca spagnola. Oggi è certo! La serie su Berlino non finirà al secondo capitolo. ecco cosa sappiamo. Ieri sera lungo il fiume Guadalquivir migliaia di fan hanno assistito al momento in...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Berlino e la dama con l’ermellino: cosa sappiamo sul nuovo capitolo del ladro spagnoloBerlino e la dama con l’ermellino, nuovo capitolo della serie con Pedro Alonso, arriva il 15 maggio su Netflix.