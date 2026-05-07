Berlino e la dama con l’ermellino | cosa sappiamo sul nuovo capitolo del ladro spagnolo

Da superguidatv.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Berlino e la dama con l’ermellino, nuovo capitolo della serie con Pedro Alonso, arriva il 15 maggio su Netflix. Creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato, questo titolo prosegue l’universo narrativo de La casa di Carta e Berlino. Composta da otto episodi, scopriamo insieme maggiori informazioni su cosa ci aspetta in questa nuova e intrigante avventura.  Berlino e la dama con l’ermellino: cosa sappiamo sul nuovo capitolo con Pedro Alonso. Dopo il grande successo de La casa di Carta e Berlino, Pedro Alonso torna nuovamente nei panni dello sconsiderato ladro avventuriero. In arrivo solo su Netflix dal 15 maggio, recentemente sono stati pubblicati sui profili social della piattaforma le prime immagini e il trailer, da cui abbiamo già potuto intuire qualcosa in più sulla trama.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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