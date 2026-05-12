Bergamo lavori in via dei Caniana | modifiche alla viabilità dal 13 al 31 maggio

Da lunedì 13 maggio a venerdì 31 maggio, in via dei Caniana a Bergamo, si svolgono lavori di sistemazione stradale. Durante questo periodo, la carreggiata sarà ridotta e sarà vietata la sosta lungo la strada. Il senso unico alternato sarà in vigore esclusivamente durante le ore notturne, dalle 20 alle 6 del mattino successivo. Le modifiche alla viabilità si protrarranno per tutta la durata dei lavori.

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IL CANTIERE. Carreggiata ridotta e divieto di sosta, ma senso unico alternato solo in orario notturno, dalle 20 alle 6. Proseguono i lavori per la realizzazione del raddoppio ferroviario sulla linea che collega Bergamo a Ponte San Pietro. Dal 13 al 31 maggio, in via dei Caniana saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità. Varieranno in base alle fasce orarie le modifiche alla circolazione: dalle 6 alle 20 sarà attivo il restringimento della carreggiata, mantenendo una corsia per senso di marcia. Nelle ore notturne, dalle 20 alle 6, sarà in vigore il senso unico alternato, regolato da semaforo. Per motivi di sicurezza, sarà inoltre disposto il divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dal cantiere, con deviazione sul lato opposto.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, lavori in via dei Caniana: modifiche alla viabilità dal 13 al 31 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Via dei Caniana, dal 13 al 31 maggio modifiche alla viabilità per i lavori di RFI anche in orario notturno Lavori per il teleriscaldamento in piazzale Rondani: modifiche alla viabilità dal 4 maggioNuovi interventi sulla rete del teleriscaldamento a Parma comporteranno modifiche alla viabilità in piazzale Rondani dal 4 al 31 maggio. Argomenti più discussi: Lavori di raddoppio della linea ferroviaria tra Bergamo e Ponte San Pietro di cui al Progetto PNRR in via dei Caniana: modificata la viabilità; Bergamo, concluse manutenzioni su strade e marciapiedi; Dopo oltre un anno di lavori, il Centro diurno di via Pizzo della Presolana è pronto; Attività di trasloco, presso l’immobile posto in via Volturno 1: modificata la viabilità. Lavori in partenza in cinque Comuni. Man bassa di fondi al primo bando regionale: 2,4 milioni di euro su un totale di 10 messi a disposizione. Entro metà giugno le domande per il nuovo bando. x.com Via dei Caniana, dal 13 al 31 maggio modifiche alla viabilità per i lavori di RFI anche in orario notturnoBergamo. Dal 13 al 31 maggio 2026 in via dei Caniana saranno in vigore alcune modifiche temporanee alla circolazione per consentire l’esecuzione di alcune lavorazioni legate al raddoppio della linea f ... bergamonews.it