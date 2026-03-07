Avellino blitz della Polizia Penitenziaria | sequestrati droga e smartphone nel carcere

Nella serata di ieri, la Polizia Penitenziaria di Avellino ha condotto un controllo all’interno della Casa Circondariale, durante il quale sono stati sequestrati droga e smartphone. Il personale di pattuglia automontata ha rinvenuto gli oggetti nel corso di un giro di controllo nell’intercinta dell’istituto. L’operazione si è conclusa con il sequestro di sostanze e dispositivi non autorizzati.

Nella tarda serata di ieri, presso la Casa Circondariale di Avellino, il personale di Polizia Penitenziaria in servizio di pattuglia automontata ha effettuato un importante rinvenimento durante il consueto giro di controllo nell'intercinta dell'istituto. Lo rende noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Per questo, "al personale di Polizia Penitenziaria del carcere irpino va il plauso e il ringraziamento del SAPPE per l'importante attività svolta", conclude la sindacalista. Secondo il leader del SAPPE, il fenomeno rappresenta una delle principali criticità per la sicurezza degli istituti penitenziari. "Droga e cellulari alimentano traffici illeciti, violenze e attività criminali anche dall'interno delle strutture detentive.