Sospetta evasione fiscale per milioni di euro confiscati i beni

Un imprenditore cinese di 49 anni è stato colpito da una misura di prevenzione emessa dal tribunale di Firenze su richiesta del procuratore di Prato. Le autorità sospettano che abbia evaso oltre quattro milioni di euro utilizzando un sistema di società “apri e chiudi”. Sono stati confiscati i suoi beni nell’ambito di un’indagine per presunta evasione fiscale.

Avrebbe evaso oltre quattro milioni di euro, tramite un sistema di società "apri e chiudi". Queste le accuse mosse ad un imprenditore cinese di 49 anni, sottoposto dal tribunale di Firenze (su richiesta del procuratore capo di Prato Luca Tescaroli) ad una misura di prevenzione che prevede il sequestro di un immobile commerciale dal valore di un milione di euro e di una società, affidata ad un amministratore giudiziario. Nei suoi confronti è stata disposta la sorveglianza speciale, che lo obbliga al soggiorno nel comune di Prato per la durata di tre anni. Sulla base di quanto ipotizzato dalla procura, l'imprenditore avrebbe alle spalle oltre...