Una donna bengalese ha aggredito una madre mentre il suo bambino dormiva in casa. Nel frattempo, a Marghera, si è verificato uno stupro ai danni di una ragazza di 17 anni, anch’essa di nazionalità straniera. Le due vicende sono state riportate dalle forze dell’ordine senza ulteriori dettagli sulle indagini in corso. Non sono noti ulteriori elementi riguardanti le motivazioni o le conseguenze di questi episodi.

Un incubo inimmaginabile. Una diciassettenne è stata violentata dal suo coinquilino mentre era in casa con il suo bambino di appena tre mesi. Quanto accaduto a una giovanissima mamma bengalese a Marghera ha lasciato sotto choc e attonita tutta Italia. A raccontare la violenza subita è stata la stessa ragazzina che non poteva pensare di essere brutalmente violentata da un connazionale che viveva con lei, con il marito e con il piccolo. Condividevano un appartamento ed erano conoscenti. Ma - da quanto si è appreso - l’uomo avrebbe approfittato proprio dell’assenza del marito della giovane mamma per approfittare di lei. La ragazza si è trovata a vivere un dramma.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bengalese violenta una mamma mentre suo figlio dorme in casa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Un'operatrice del 118 salva una donna parlando al telefono col figlio di 4 anni, «Mamma dorme e non si sveglia»

Rissa al campetto, la mamma di uno dei ragazzi che ha assistito alla violenza: «Mio figlio sotto choc. Non dorme da tre giorni»TREVIGNANO - Nella giornata di ieri, il giovane di Trevignano che ha avuto la peggio nella rissa scoppiata domenica pomeriggio durante una partitella...

Argomenti più discussi: Mamma di 17 anni violentata in casa dall'ospite bengalese. Il marito era al lavoro e il figlio neonato nella stanza accanto; Violentata in casa a 17 anni, sospetti su un coinquilino. La Lega: Vittima dell’Islam radicale; Madre 17enne denuncia violenza sessuale; 17enne denuncia una violenza sessuale in casa: sospetti su un coinquilino.

11 maggio 2026, Italia BISOGNA LIBERARSI DA QUESTI ANIMALI A #Mestre una ragazza bengalese di 17 anni, già mamma di un bimbo di 3 mesi, è stata violentata in casa dal coinquilino bengalese mentre il marito era fuori. L’uomo avrebbe approfittato dell x.com

Mamma di 17 anni stuprata dal coinquilino bengalese, l'accusato resta a piede libero: «Non c'è flagranza di reato»È a piede libero il cittadino bengalese sospettato di aver violentato una connazionale 17enne e già mamma di un bambino di tre mesi in un ... ilmessaggero.it