Bengalese violenta una mamma mentre suo figlio dorme in casa

Da laverita.info 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna bengalese ha aggredito una madre mentre il suo bambino dormiva in casa. Nel frattempo, a Marghera, si è verificato uno stupro ai danni di una ragazza di 17 anni, anch’essa di nazionalità straniera. Le due vicende sono state riportate dalle forze dell’ordine senza ulteriori dettagli sulle indagini in corso. Non sono noti ulteriori elementi riguardanti le motivazioni o le conseguenze di questi episodi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un incubo inimmaginabile. Una diciassettenne è stata violentata dal suo coinquilino mentre era in casa con il suo bambino di appena tre mesi. Quanto accaduto a una giovanissima mamma bengalese a Marghera ha lasciato sotto choc e attonita tutta Italia. A raccontare la violenza subita è stata la stessa ragazzina che non poteva pensare di essere brutalmente violentata da un connazionale che viveva con lei, con il marito e con il piccolo. Condividevano un appartamento ed erano conoscenti. Ma - da quanto si è appreso - l’uomo avrebbe approfittato proprio dell’assenza del marito della giovane mamma per approfittare di lei. La ragazza si è trovata a vivere un dramma.🔗 Leggi su Laverita.info

bengalese violenta una mamma mentre suo figlio dorme in casa
© Laverita.info - Bengalese violenta una mamma mentre suo figlio dorme in casa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Un'operatrice del 118 salva una donna parlando al telefono col figlio di 4 anni, «Mamma dorme e non si sveglia»

Rissa al campetto, la mamma di uno dei ragazzi che ha assistito alla violenza: «Mio figlio sotto choc. Non dorme da tre giorni»TREVIGNANO - Nella giornata di ieri, il giovane di Trevignano che ha avuto la peggio nella rissa scoppiata domenica pomeriggio durante una partitella...

Argomenti più discussi: Mamma di 17 anni violentata in casa dall'ospite bengalese. Il marito era al lavoro e il figlio neonato nella stanza accanto; Violentata in casa a 17 anni, sospetti su un coinquilino. La Lega: Vittima dell’Islam radicale; Madre 17enne denuncia violenza sessuale; 17enne denuncia una violenza sessuale in casa: sospetti su un coinquilino.

bengalese violenta una mammaMamma di 17 anni stuprata dal coinquilino bengalese, l'accusato resta a piede libero: «Non c'è flagranza di reato»È a piede libero il cittadino bengalese sospettato di aver violentato una connazionale 17enne e già mamma di un bambino di tre mesi in un ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web