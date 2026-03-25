Un'operatrice del 118 ha ricevuto una richiesta di aiuto da una donna che non rispondeva e ha parlato con il figlio di 4 anni, che ha riferito che la madre stava dormendo e non si svegliava. L'operatrice, che ha una figlia di 5 anni, ha interagito con il bambino, affrontando la situazione e cercando di gestire l'emergenza telefonicamente.

Mattina. Studio dentistico a Rovigo. Il datore di lavoro non vede arrivare un'impiegata. La chiama, e il telefono squilla a vuoto. Si insospettisce e telefona al 118. Sharon Cominato, 25 infermiera del Suem, è in servizio in quel momento. «Appena ho sentito la vocina di un bimbo rispondermi al telefono, ho capito che la situazione era grave» spiega al Corriere del Veneto. Inizia una telefonata drammatica ma risolutiva. Il bimbo è molto piccolo, bisogna cercare di non spaventarlo. Gli chiede il nome e l'età, contata sulle dita di una mano. Sharon è mamma di una bambina di 5 anni, dettaglio importante per capire la dinamica dei fatti. «Il bambino era sorprendentemente tranquillo: non piangeva, anzi si è dimostrato molto loquace e collaborativo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un'operatrice del 118 salva una donna parlando al telefono col figlio di 4 anni, «Mamma dorme e non si sveglia»

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