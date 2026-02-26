TREVIGNANO - Nella giornata di ieri, il giovane di Trevignano che ha avuto la peggio nella rissa scoppiata domenica pomeriggio durante una partitella al campo sportivo parrocchiale di Signoressa e si è ritrovato con la mandibola rotta, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel reparto di chirurgia maxillo facciale del Ca' Foncello di Treviso. Ne avrà per 30 giorni. Intanto, però, dopo la violenta lite, non ci sono solo ferite fisiche da guarire, ma anche psicologiche. I giovani che hanno assistito alla scena sono infatti sotto shock per l'accaduto. Ma hanno anche paura di ritorsioni per aver contribuito, in qualche modo, a mettere in moto le indagini dei carabinieri, che stanno indagando e segnaleranno per rissa i quattro ragazzi coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Rissa al campetto, la mamma di uno dei ragazzi che ha assistito alla violenza: «Mio figlio sotto choc. Non dorme da tre giorni»

Leggi anche: Sconvolta la psicologa della scuola: “Tanti ragazzi hanno assistito alla scena, sono sotto choc”

La mamma che ha denunciato i bulli: "In tre hanno derubato mio figlio. Ma ora penso anche alle loro famiglie"Il suo messaggio su WhatsApp, in cui segnala che il figlio 14enne è stato derubato dai bulli di soldi e scarpe al terminal dei pullman in piazza...

Crans-Montana, una mamma: Mio figlio miracolosamente illeso, scappato quando la scala era libera

Temi più discussi: Trevignano, rissa al campetto: un giovane finisce sotto i ferri; Rissa al campetto, la mamma di uno dei ragazzi che ha assistito alla violenza: Mio figlio sotto choc. Non dorme da tre giorni; Calcio non violento? C'è la partita applaudita, ma nella gara precedente scoppia la rissa tra i genitori; Genitori bulli e violenti, lo sapete che i figli vi imitano e diventano come voi? L’assurda storia della giornata del fair play finita in rissa.

Rissa al campetto, la mamma di uno dei ragazzi che ha assistito alla violenza: «Mio figlio sotto choc. Non dorme da tre giorni»TREVIGNANO - Nella giornata di ieri, il giovane di Trevignano che ha avuto la peggio nella rissa scoppiata domenica pomeriggio durante una partitella al campo sportivo parrocchiale ... ilgazzettino.it

Rissa al campetto della parrocchia: feriti due ragazzi, uno con la mandibola rottaRissa al campetto parrocchiale di Signoressa, due giovani feriti. Uno ricoverato con mandibola rotta, scattano le denunce. nordest24.it

Rissa a Signoressa di Trevignano: un gruppetto di adolescenti si accanisce contro due diciottenni. Chiazze rosse lavate per eliminare tracce. Secondo testimoni la vittima è stata colpita anche mentre era già a terra - facebook.com facebook

Poi ci meravigliamo se sui campetti di calcio la domenica mattina i bambini si tuffano al primo contatto, i genitori urlano dagli spalti e le partite delle giovanili finiscono in rissa #Bastoni #FairPlay #Vergogna #InterJuve x.com