Benevento l’unico polo italiano studia il mito del volo delle streghe

A Benevento, un centro di studi si concentra sull’origine del mito del volo delle streghe, indagando come le sostanze psicoattive possano aver contribuito alla nascita di questa leggenda. La ricerca analizza anche il collegamento tra le storie di volo delle streghe e le prime narrazioni sull’aviazione, cercando di capire come queste leggende abbiano influenzato le interpretazioni storiche e culturali del volo.

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? Domande chiave Come possono le sostanze psicoattive aver alimentato il mito del volo?. Perché la storia dell'aviazione è legata alle leggende delle streghe?. Chi sono gli esperti internazionali che studieranno il noce di Benevento?. Cosa rivelano i riti longobardi sulla nascita della stregoneria europea?.? In Breve Convegno 14-15 maggio 2026 presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento.. Partecipano esperti internazionali come Rita Voltmer, Marina Montesano e Matteo Duni.. Analisi multidisciplinare su teologia, genere, sostanze psicoattive e storia dell'aviazione.. Programma include visite guidate alla città e all'area dello Stretto di Barba.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento, l’unico polo italiano studia il mito del volo delle streghe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Benevento e il mito delle streghe: esperti europei per il convegno? Cosa scoprirai Come influenzerà il mito delle streghe il turismo di Benevento? Chi sono gli esperti internazionali coinvolti nella ricerca sul... Janara: tre giorni per ‘perdersi’ nel mito delle streghe tra rituali, incantesimi e percorsi magici Tempo di lettura: 4 minuti Scrivere nero su bianco il programma di ‘ Janara – Le Streghe di Benevento ’ è già di per sé una sfida: tre giorni, decine...