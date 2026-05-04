Benevento e il mito delle streghe | esperti europei per il convegno

A Benevento si tiene un convegno dedicato al mito delle streghe, con la partecipazione di esperti provenienti da diversi paesi europei. L’evento si focalizza sull’impatto di questa leggenda sul turismo locale e sulla cultura della città. Durante la giornata si discute delle origini del folklore e delle modalità con cui il racconto si è tramandato nel tempo, coinvolgendo ricercatori specializzati nello studio di miti e tradizioni popolari.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il mito delle streghe il turismo di Benevento?. Chi sono gli esperti internazionali coinvolti nella ricerca sul folklore?. Come verrà realizzato il nuovo parco scenografico con Dante Ferretti?. Perché gli studiosi studiano il legame tra il volo e Icaro?.? In Breve Convegno internazionale previsto per i giorni 14 e 15 maggio a Benevento.. Progetto Parco delle Streghe su area di circa 10mila metri quadrati.. Coinvolgimento del maestro Dante Ferretti per la parte scenografica del parco.. Collaborazione tra Università Giustino Fortunato e Fondazione Terre Magiche Sannite.. Il professor Mario Collarile ha presentato stamattina in viale Raffaele Delcogliano il convegno internazionale Sopra l’acqua e sopra il vento, portami al noce di Benevento, previsto per i giorni 14 e 15 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento e il mito delle streghe: esperti europei per il convegno Notizie correlate Mistero e stregoneria: il grande convegno sul mito del Noce di Benevento? Cosa sapere L'Università Giustino Fortunato presenta il convegno internazionale sul mito del Noce di Benevento il 4 maggio. Janara: tre giorni per ‘perdersi’ nel mito delle streghe tra rituali, incantesimi e percorsi magici Tempo di lettura: 4 minuti Scrivere nero su bianco il programma di ‘ Janara – Le Streghe di Benevento ’ è già di per sé una sfida: tre giorni, decine... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: WORK4ITALY: da Benevento un modello nazionale di internazionalizzazione del lavoro riconosciuto dalle istituzioni; Destinazione Longobardi, il Grand Tour dei creator racconta il sito UNESCO; Il racconto visivo della coreografia: cosa c'è dietro lo spettacolo della Sud; Festival del Mito Sportivo: nel Sannio si celebra il mito di Maradona. Benevento, Parco delle Streghe: cinema, teatro e verde tra mito e leggendaUn noce alto 20 metri per rievocare gli arcani sabba, un camminamento rialzato all’interno del bosco sul quale sentirsi in volo, un ponte a cavallo del fiume dei misteri, un memoriale con manufatti ... ilmattino.it Una distesa di rifiiuti lungo la fondovalle incompleta che da Benevento Ponte Valentinio avrebbe dovuto raggiungere San Giorgio la Molara passando per Paduli - facebook.com facebook