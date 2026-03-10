Tempo di lettura: 4 minuti Scrivere nero su bianco il programma di ‘ Janara – Le Streghe di Benevento ’ è già di per sé una sfida: tre giorni, decine di luoghi, centinaia di eventi che intrecciano mito, leggenda e spettacolo dal vivo. Dal 20 al 22 marzo prossimi, Benevento si trasformerà in un grande villaggio esoterico dove ogni vicolo, piazza, portone offrirà un’esperienza singolare. Dal centro storico alla Villa Comunale, la città diventerà un palcoscenico diffuso fatto di laboratori, rievocazioni storiche, percorsi teatrali, rituali, passeggiate guidate e spettacoli itineranti. Il cuore pulsante dell’edizione della primavera 2026 sarà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Janara: tre giorni per ‘perdersi’ nel mito delle streghe tra rituali, incantesimi e percorsi magici

Articoli correlati

"Il principe ranocchio": il viaggio della principessa Biancofiore tra incantesimi, streghe e maleficiIl Centro Teatrale da Ponte presenta, al Teatro Masini di Faenza, domenica 22 febbraio, nell’ambito del cartellone dedicato alle Favole, Il principe...

‘Janara’, la magia e il mito rivivono in centro storico e in Villa Comunale‘Janara – Le Streghe di Benevento‘ si appresta a realizzare una nuova ambiziosa edizione volta a sorprendere un pubblico numeroso e trasversale,...