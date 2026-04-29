Benevento nasce la Casa del Popolo | un nuovo presidio sociale

A Benevento è stata inaugurata la Casa del Popolo in piazza Orsini, promossa dal gruppo Potere al Popolo Sannio. Si tratta di un nuovo punto di riferimento che si propone di offrire supporto e servizi alla comunità locale. La struttura si concentra su iniziative di mutualismo territoriale, con l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale attraverso attività condivise e pratiche di partecipazione.

? Cosa sapere Potere al Popolo Sannio inaugura la Casa del Popolo in piazza Orsini a Benevento.. Il nuovo presidio sociale mira a contrastare l'isolamento tramite pratiche di mutualismo territoriale.. Questa sera, 29 aprile 2026, la piazza Orsini di Benevento ha ospitato l’inaugurazione della Casa del Popolo, la nuova sede operativa di Potere al Popolo Sannio che punta a diventare un punto di riferimento per il territorio. L’evento non ha rappresentato una semplice cerimonia di apertura per un ufficio, ma è stato presentato dai vertici del movimento come la nascita di un presidio sociale concreto. Lo spazio, situato nel cuore della città, nasce con l’obiettivo di essere un luogo attraversabile e vitale, capace di offrire ascolto a chi si sente ai margini della società.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento, nasce la Casa del Popolo: un nuovo presidio sociale Notizie correlate Cusano Mutri diventa Città per la Pace: nasce un nuovo presidio sociale? Cosa sapere La Giunta di Cusano Mutri ha approvato il 24 aprile il titolo di Città per la Pace. San Pio diventa casa dell'associazione Genitori Insieme: "Nuovo presidio sociale per il quartiere"Il quartiere San Pio diventa casa dell'associazione Genitori Insieme, che riunisce le famiglie di bambini, ragazzi e adulti con disabilità.