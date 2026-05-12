Benevento convegno internazionale sulla stregoneria

A Benevento si svolge un convegno internazionale dedicato alla stregoneria, coinvolgendo studiosi provenienti da diversi paesi. L’evento riunisce esperti di folklore e storia, che discuteranno di tematiche legate alla persecuzione delle streghe e alle credenze popolari. La manifestazione si tiene in una città famosa per le sue tradizioni legate alle vicende di stregoneria e persecuzioni storiche. L’appuntamento si protrae per più giorni e coinvolge numerosi relatori.

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L’Università Giustino Fortunato di Benevento si prepara a diventare per due giorni il centro mondiale della riflessione storica e antropologica sulla stregoneria. L’evento è organizzato dal Laboratorio di Ateneo intitolato all’insigne studioso siciliano “Giuseppe Bonomo” – unico centro di ricerca in Italia esclusivamente dedicato allo studio storico della stregoneria e della caccia alle streghe –. Le sessioni si svolgeranno in presenza e online, con partecipazione gratuita previa iscrizione all’indirizzo [email protected]. Il convegno parte dalla leggenda del noce maledetto, intorno al quale – tra longobardi, miti e riti notturni – si è costruita una delle più potenti radici europee della credenza nella strega volante.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Benevento, convegno internazionale sulla stregoneria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mistero e stregoneria: il grande convegno sul mito del Noce di Benevento? Cosa sapere L'Università Giustino Fortunato presenta il convegno internazionale sul mito del Noce di Benevento il 4 maggio. Leggi anche: Biogem protagonista al convegno internazionale sulla malattia renale diabetica Argomenti più discussi: Benevento, convegno internazionale su stregoneria e folklore: la città guarda all’Europa; Benevento al centro degli studi sulla stregoneria: presentato il convegno internazionale all’UniFortunato; Sanità, riorganizzazione al San Pio di Benevento: nuovo assetto per Malattie Infettive; Wg flash 24 del 5 maggio 2026. Benevento al centro degli studi sulla stregoneria: presentato il convegno internazionale all’UniFortunatoBenevento si prepara a diventare crocevia internazionale di studi su folklore, antropologia e storia della stregoneria. Questa mattina, presso la sede dell’Università Giustino Fortunato in viale Raffa ... ntr24.tv