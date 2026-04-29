Mistero e stregoneria | il grande convegno sul mito del Noce di Benevento

Il 4 maggio si terrà un convegno internazionale dedicato al mito del Noce di Benevento, organizzato dall'Università Giustino Fortunato. L'evento si concentrerà sulle storie di mistero e stregoneria legate all'albero secolare della città, coinvolgendo studiosi e ricercatori provenienti da diversi Paesi. La giornata intende approfondire le diverse interpretazioni storiche, culturali e leggende legate a questo simbolo locale, offrendo uno spazio di confronto tra esperti.

? Cosa sapere L'Università Giustino Fortunato presenta il convegno internazionale sul mito del Noce di Benevento il 4 maggio.. Gli studi accademici analizzeranno il legame tra folklore, stregoneria e storia sociale del territorio sannita.. Lunedì 4 maggio 2026 alle ore 12.00, presso la sede dell’UniFortunato in viale Raffaele Delcogliano, si terrà la conferenza stampa per presentare il convegno internazionale di studi intitolato Sopra l’acqua e sopra il vento, portami al noce di Benevento. L’incontro servirà a svelare i dettagli del grande appuntamento accademico programmato per i giorni 14 e 15 maggio, un evento che vede la collaborazione...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero e stregoneria: il grande convegno sul mito del Noce di Benevento Notizie correlate Giovedì 19 febbraio il convegno sul primo Bilancio Pop del Comune di BeneventoIl programma prevede i saluti del sindaco Clemente Mastella e del rettore dell’Università Giustino Fortunato Giuseppe Acocella. Fiuggi, Grande partecipazione per il convegno sul turismo attivoFiuggi si candida a diventare riferimento nazionale del turismo outdoor, inteso come cultura italiana strategica e condivisa, capace di promuovere... Contenuti e approfondimenti Le streghe di Benevento fra liquori, mentastra e marzapaneIn una terra antica come il Sannio, Benevento custodisce da secoli un dialogo silenzioso tra storia e mistero, portatore di un immaginario che affonda le radici in secoli di credenze popolari, ... repubblica.it Benevento, Parco delle Streghe: cinema, teatro e verde tra mito e leggendaUn noce alto 20 metri per rievocare gli arcani sabba, un camminamento rialzato all’interno del bosco sul quale sentirsi in volo, un ponte a cavallo del fiume dei misteri, un memoriale con manufatti ... ilmattino.it