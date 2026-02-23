Biogem protagonista al convegno internazionale sulla malattia renale diabetica
Il convegno internazionale sulla malattia renale diabetica nasce dalla crescente diffusione del diabete e dalle sue complicanze. Biogem ha presentato nuove scoperte che potrebbero migliorare le terapie. Gli esperti hanno discusso delle ultime ricerche per affrontare questa condizione che colpisce milioni di persone. La discussione si è concentrata sui metodi innovativi e sulle sfide ancora da superare. La giornata si è conclusa con l’auspicio di sviluppi futuri nel settore.
Venerdì 27 febbraio, dalle 9.00 alle 18.15, interverranno alcuni tra i massimi esperti mondiali di patologie renali, diabete e rispettive correlazioni Il diabete rappresenta una patologia largamente diffusa con gravi complicazioni a livello di diversi organi. Tra le complicanze più importanti spiccano quelle renali. Basti pensare che circa il 40% dei pazienti che necessitano di terapia dialitica sono diabetici. Fino a pochi anni orsono non esistevano farmaci in grado di curare le complicanze renali del diabete, per cui il ricorso alla dialisi era la norma. Oggi, invece, esiste una nuova serie di terapie che possono ritardare ed in alcuni casi annullare la necessità del ricorso alla terapia dialitica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Il Centro lipodistrofie dell’Aoup protagonista a livello europeo: la prima pubblicazione con i dati del Registro internazionale sulla malattiaIl Centro lipodistrofie dell’Aoup si distingue a livello europeo grazie alla pubblicazione dei primi dati provenienti dal Registro internazionale sulla malattia.
Biogem, convegno sugli xenotrapiantiBiogem organizza un convegno sugli xenotrapianti perché vuole approfondire le possibilità di questa tecnologia.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Biogem protagonista nel settore della ricerca lancia il progetto sulla nuova frontiera della medicina.
Ospedale Terni protagonista convegno su oncologiaL'ospedale di Terni è stata protagonista al convegno alla Camera dei deputati Io nonostante tutto. La cura di sé nel percorso oncologico attraverso le terapie complementari. A rappresentarla è stata ... ansa.it
Il primo concerto della nuova edizione si terrà venerdì 20 febbraio. Protagonista sarà il pianista italo-svedese Olaf John Laneri - facebook.com facebook