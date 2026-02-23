Biogem protagonista al convegno internazionale sulla malattia renale diabetica

Il convegno internazionale sulla malattia renale diabetica nasce dalla crescente diffusione del diabete e dalle sue complicanze. Biogem ha presentato nuove scoperte che potrebbero migliorare le terapie. Gli esperti hanno discusso delle ultime ricerche per affrontare questa condizione che colpisce milioni di persone. La discussione si è concentrata sui metodi innovativi e sulle sfide ancora da superare. La giornata si è conclusa con l’auspicio di sviluppi futuri nel settore.