Marathon non raggiunge i 100.000 giocatori simultanei su Steam ma le recensioni degli utenti sono positive

Il debutto di Marathon su Steam ha attirato molta attenzione nella community dei videogiochi. La partita non ha raggiunto i 100.000 giocatori simultanei, ma le recensioni degli utenti sono state positive. La piattaforma ha registrato un buon interesse, con molti giocatori che hanno commentato favorevolmente l’esperienza di gioco. La risposta della community si è concentrata sulle impressioni generali e sulla qualità del titolo.

Il debutto di Marathon su Steam ha attirato molta attenzione nella community dei videogiochi. Il nuovo sparatutto a estrazione sviluppato da Bungie, disponibile da ieri su PC, PS5 e Xbox Series XS, ha registrato nelle prime ore un numero di giocatori simultanei inferiore a quello che spesso ci si aspetta da un grande titolo multiplayer. Allo stesso tempo, però, il gioco ha ottenuto un’accoglienza sorprendentemente positiva da parte degli utenti che lo stanno provando. Secondo i dati raccolti da SteamDB nelle ore successive al lancio, Marathon ha raggiunto un picco massimo di circa 88.337 giocatori contemporanei sulla piattaforma Valve durante la notte. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Marathon non raggiunge i 100.000 giocatori simultanei su Steam, ma le recensioni degli utenti sono positive Il Server Slam di Marathon debutta con oltre 140.000 giocatori simultanei su SteamIl debutto del Server Slam di Marathon ha fatto registrare numeri solidi fin dalle prime ore, superando quota 140. Monster Hunter Wilds riceve tante recensioni positive su Steam: Capcom ha risolto gran parte dei problemi su PCDopo mesi di critiche legate a una scarsa ottimizzazione su PC, Monster Hunter Wilds sta finalmente cambiando rotta. Contenuti e approfondimenti su Marathon non raggiunge i 100 000.... Temi più discussi: Marathon su Steam non raggiunge i 100.000 giocatori simultanei, ma le recensioni degli utenti sono ottime; Marathon non raggiunge i 100.000 giocatori simultanei su Steam, ma le recensioni degli utenti sono positive; Slay the Spire 2 si scusa per una battuta su Marathon e sui risultati su Steam; Tapis roulant pieghevole salvaspazio: i 10 migliori modelli 2026. Marathon su Steam non raggiunge i 100.000 giocatori simultanei, ma le recensioni degli utenti sono ottimeI server di Marathon hanno aperto ieri sera, con lo sparatutto a estrazione di Bungie ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Come già riportato, i numeri di affluenza su Steam non sono stati pa ... msn.com La Beta di Marathon Server Slam raggiunge 143.000 giocatori su Steam: il gioco d'armi viene elogiato, le critiche all'interfaccia utente aumentanoMarathon di Bungie ha attirato 143.000 giocatori contemporanei su Steam nel primo giorno della sua beta Server Slam, segnalando un rinnovato interesse dopo i precedenti ritardi e i test non uniformi d ... notebookcheck.it Abbiamo giocato diverse ore a Marathon, riuscirà a ritagliarsi uno spazio nel mercato dei live service o perirà inesorabilmente - facebook.com facebook