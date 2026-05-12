Un video che mostra un diverbio tra un attore e un ciclista si è diffuso rapidamente sui social media. L'incidente si sarebbe verificato nelle strade di Londra, dove le riprese catturano il momento dello scontro verbale tra i due. La registrazione dura pochi secondi e mostra le due parti coinvolte mentre si scambiano parole animate. Nessuna informazione ufficiale sulle cause della discussione o sui coinvolgimenti successivi.

L'attore è stato protagonista di un diverbio per le strade della capitale inglese con un ciclista che lo ha apparentemente accusato di diverse infrazioni stradali Benedict Cumberbatch, star di Doctor Strange e Sherlock, è diventato virale sui social media dopo essersi trovato coinvolto in una violenta discussione con un ciclista nel centro di Londra. Il video ha fatto rapidamente il giro del web diventando uno dei contenuti più visti e commentati delle ultime ore. Ma cerchiamo di capire meglio cosa è successo veramente e cosa ha provocato l'ira della star britannica. La causa del violento litigio con la star L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione di King's Cross e le immagini diffuse dal quotidiano The Sun mostrano l'attore britannico impegnato in un'accesa discussione con .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Benedict Cumberbatch litiga con un ciclista per le strade di Londra: il video è virale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Benedict Cumberbatch alle prese con un ambizioso furto in Vaticano nella serie White SmokeL'attore britannico sarà coinvolto come produttore e protagonista dell'adattamento televisivo del romanzo scritto da Nick Brucker.

Ilary Blasi ‘litiga’ in diretta al Gf Vip: il video è viraleLa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 8 maggio ha regalato al pubblico molto più delle solite nomination e discussioni tra...