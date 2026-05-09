Ilary Blasi ‘litiga’ in diretta al Gf Vip | il video è virale

Venerdì 8 maggio, durante una puntata del Grande Fratello Vip, si è verificato un momento di tensione in diretta tra una concorrente e altri partecipanti. Un video che mostra la lite è diventato rapidamente virale sui social. La discussione ha coinvolto i presenti nel reality, attirando l’attenzione degli spettatori e dei media online. La puntata ha offerto anche altri spunti, oltre a questa scena di confronto.

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La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 8 maggio ha regalato al pubblico molto più delle solite nomination e discussioni tra concorrenti. Oltre agli scontri nella Casa e alle tensioni sempre più accese tra gli inquilini, a conquistare l’attenzione dei telespettatori è stato un momento completamente inaspettato che ha coinvolto direttamente Ilary Blasi. Nel pieno della diretta su Canale 5, mentre la conduttrice stava dialogando con i concorrenti, qualcosa ha improvvisamente catturato la sua attenzione. Nessun litigio, nessuna confessione shock e nessun colpo di scena legato al televoto. A interrompere la trasmissione è stata una semplice mosca entrata in studio, diventata però nel giro di pochi minuti uno dei momenti più commentati della serata.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Ilary Blasi ‘litiga’ in diretta al Gf Vip: il video è virale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Ilary Blasi nei guai Il GF Vip perde spettatori e preoccupa Mediaset Notizie correlate GF Vip, Renato crolla dopo la battuta di Ilary Blasi e litiga con LuciaRenato Biancardi crolla dopo la battuta di Ilary Blasi durante la puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi compie 45 anni stasera al Gf Vip | VIDEOOggi è il compleanno diIlary Blasi, la conduttrice compie 45 anni e attualmente si trova alla conduzione del Grande Fratello Vip. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grande Fratello Vip ieri sera, cos'è successo? Puntata del 5 maggio; Ilary Blasi verso le nozze con Bastian Muller, Chanel tifa per il sì: gelo invece con Noemi Bocchi; Marco Berry, l'escapologia, il rapporto con Pif, le liti al GfVip, le figlie, l'assenza del papà: Era anaffettivo, si dimenticò del mio...; Grande Fratello Vip, quattordicesima puntata 5 maggio: Alessandra Mussolini seconda finalista con il 43%, Todaro commuove ricordando Francesca Tocca. Ilary Blasi pronta a sposarsi, ma c’è un problema con Francesco TottiIlary Blasi rivela a Verissimo che le nozze con Bastian Muller sono imminenti, ma il divorzio con Francesco Totti è ancora ostacolato. rumors.it «Ilary Blasi si sposa col suo personal trainer», Cristiano Iovino tirato in ballo al GF VIP: la regia stacca subito!Ilary Blasi con chi si sta per sposare? Nella casa del Grande Fratello Vip regna il caos più totale e viene tirato in ballo Cristiano Iovino. donnapop.it Ilary Blasi e il trionfo del GF Vip: La TV che non teme il "trash" reddit In prime-time su #Canale5 nuovo appuntamento con @GrandeFratello condotto da #IlaryBlasi. Con lei in studio #CesaraBuonamici e @stanzaselvaggia. Eliminazione a sorpresa, confronto tra @Ale_Mussolini_ e #AntonellaElia e la sfida dei talenti. quimedia x.com