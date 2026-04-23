Un nuovo progetto televisivo vede protagonista e produttore un attore britannico noto per le sue interpretazioni. La serie, intitolata White Smoke, si ispira a un romanzo di Nick Brucker e racconta di un ambizioso furto avvenuto in Vaticano. La produzione coinvolge un cast e un team di realizzatori che lavorano alla trasposizione del libro in forma di serie televisiva.

L'attore britannico sarà coinvolto come produttore e protagonista dell'adattamento televisivo del romanzo scritto da Nick Brucker. Benedict Cumberbatch ritornerà a lavorare per il piccolo schermo in occasione di White Smoke, una serie tv tratta dal romanzo scritto da Nick Brucker di cui sarà protagonista e produttore. A24 ha ottenuto i diritti dell'opera, non ancora pubblicata, che porterà gli spettatori in Vaticano, durante il Conclave. Cosa racconterà White Smoke La storia della serie White Smoke avrà al centro un gruppo di criminali e ladri che decidono di rubare i tesori più preziosi del Vaticano durante un conclave per eleggere il Papa. Il romanzo di Brucker, pseudonimo di Nicholas Binge, verrà pubblicato solo nel 2027, tuttavia ha dato .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Benedict Cumberbatch alle prese con un ambizioso furto in Vaticano nella serie White Smoke

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