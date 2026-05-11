Roma casting DS | contatti avviati con Cristiano Giaretta

La Roma ha iniziato le trattative per scegliere il nuovo Direttore Sportivo e ha avviato contatti con Cristiano Giaretta. La società sta definendo i passaggi necessari per completare l’incarico in vista della prossima stagione. Al momento, non sono stati annunci ufficiali e i colloqui sono ancora in corso. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

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La Roma entra nel vivo della pianificazione per la prossima stagione sportiva accelerando i contatti per la nomina del nuovo Direttore Sportivo. Nelle ultime ore, la dirigenza capitolina ha manifestato un interesse concreto per Cristiano Giaretta, attuale dirigente del Pafos ed ex volto noto dell’Udinese, con il quale è previsto a breve un dialogo conoscitivo per sondarne la disponibilità e la visione tecnica. La mossa si è resa necessaria a causa dell’improvviso irrigidimento della trattativa per Giovanni Manna, attuale obiettivo primario dei Friedkin, la cui uscita dal Napoli si sta rivelando un’operazione diplomatica decisamente più complessa del previsto.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, Dybala verso l’addio: contatti avviati con il Boca JuniorsLa Joya valuta il ritorno in Argentina: la Roma studia il rinnovo al ribasso per giugno. Roma su Belghali: contatti avviati con il Verona per l’esterno destroLa Roma ha avviato i contatti ufficiali per Rafik Belghali, esterno destro di proprietà dell’Hellas Verona. Si parla di: Roma, casting DS: contatti avviati con Cristiano Giaretta; Roma, spunta Giaretta per il ruolo di ds.