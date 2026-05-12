Belve crime non va in onda stasera 12 maggio quando torna Francesca Fagnani

Stasera, 12 maggio, su Rai 2 non andrà in onda la seconda puntata di Belve Crime, lo spin off di Belve condotto da Francesca Fagnani. Era prevista per questa sera, ma il programma non sarà trasmesso. La puntata sarebbe dovuta andare in onda nella prima serata di martedì, ma il palinsesto è stato modificato senza ulteriori dettagli ufficiali.

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Cambio del palinsesto su Rai 2. Nella prima serata di martedì 12 maggio, sarebbe dovuta andare in onda la seconda puntata della nuova stagione di Belve Crime, spin off della trasmissione di Francesca Fagnani dedicato alla cronaca nera. L’appuntamento con i più grandi famosi delitti d’Italia è però rimandato alla prossima settimana, al suo posto la prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest. Francesca Fagnani oggi non va in onda. L’annuncio del cambio di palinsesto è arrivato sui social. In una storia condivisa sul proprio profilo Instagram, lunedì 11 maggio Francesca Fagnani ha scritto: “Domani sera Belve Crime non andrà in onda per lasciare spazio all’Eurovision.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belve crime non va in onda stasera 12 maggio, quando torna Francesca Fagnani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Belve Crime su Rai 2 con Francesca Fagnani: i casi di cronaca del 5 maggioFinito il ciclo di interviste scomode ai personaggi famosi, dal 5 maggio 2026 Francesca Fagnani si dedicherà alla cronaca nera nella nuova edizione... Leggi anche: Belve Crime torna in tv, tutti gli ospiti dello spin-off di Francesca Fagnani Argomenti più discussi: Torna Belve Crime, stasera su Rai 2: gli ospiti della prima puntata; Ritorna Belve Crime: le anticipazioni delle interviste a Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone; Belve Crime, la Rai chiede di più: Fagnani si allunga (senza Garlasco). Ma l'ospite più atteso non c'è; Belve Crime torna in tv, tutti gli ospiti dello spin-off di Francesca Fagnani. Belve Crime, Roberto Savi della Uno Bianca intervistato in carcere da Francesca Fagnani. I parenti delle vittime: Frastornati corrieredibologna.corriere.it/notizie/cronac… e questa era una giornalista brava ? cosa non si fa per fare audience..la prossima volta x.com Belve Crime torna con Francesca Fagnani ed Elisa True Crime! Ecco quando andrà in onda - reddit.com reddit Belve crime non va in onda stasera 12 maggio, quando torna Francesca FagnaniBelve Crime salta la puntata di martedì 12 maggio per lasciare il posto a Eurovision. Francesca Fagnani torna la settimana successiva ... dilei.it