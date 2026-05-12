Il 14 aprile 2025, una cimice installata sull'auto registra un audio in cui si sente un soliloquio di Andrea Sempio. Nel breve audio, vengono pronunciate frasi riferite a un video che si trova all'interno di una penna. Questa registrazione diventa parte di un procedimento legale in cui si analizzano le dichiarazioni e le conversazioni dell'uomo. La registrazione è stata consegnata agli inquirenti come prova nel caso in corso.

È il 14 aprile 2025 quando una cimice sull'auto registra uno dei soliloqui di Andrea Sempio, considerati oggi dagli inquirenti una "confessione" e dal quale emerge "l'interesse di Sempio verso Chiara Poggi", sostiene la Procura di Pavia, che accusa l'indagato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abbietti, responsabile di un delitto efferato scatenato dall'odio maturato per la vittima a seguito di un rifiuto alle sue avance. Sempio, da solo in auto alle 15.10, rievoca le chiamate a casa Poggi il 7 e l'8 agosto 2007, alle quali risponde Chiara, che poi verrà uccisa il 13. E rivela dettagli fino a quel momento sconosciuti perfino agli stessi inquirenti e che quindi Sempio non poteva sapere, riguardo alla presenza di uno dei filmini intimi di Chiara e Alberto Stasi sulla chiavetta usb.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Bella stronza, il video nella penna". Ecco l'audio del soliloquio in auto che inguaia Sempio

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Argomenti più discussi: Bella stro.... Il sangue c'era. Tutte le accuse contro Sempio; Caso Garlasco, per la prima volta Alberto Stasi vede le carte dell’inchiesta su Sempio; Quando sono andato io... il sangue c'era.... E su Chiara Poggi: Chiara? Bella stronza, mi ha messo giù il telefono. l'intercettazione di Andrea Sempio in auto; Le intercettazioni shock su Sempio che diceva di Chiara: Bella stronza, ha messo giù il telefono.

Il Giornale di oggi 9 maggio. Articoli a cura di @Rita_Cavallaro e Luca Fazzo #Garlasco x.com

Bella stronza, il video nella penna. Ecco l'audio che inguaia SempioEcco l'intercettazione del soliloquio del 14 aprile 2025 in cui Andrea Sempio, in macchina, parla ad alta voce del delitto. Secondo gli inquirenti, le sue parole confermano che avrebbe parlato con C ... ilgiornale.it