Mini oltre la porta rossa Un viaggio tra immaginazione colore e nuove visioni

Nel cuore di Milano, all’interno di una corte di un palazzo storico, si trova una porta rossa che richiama alla mente un’immagine fiabesca. Questa soglia, simbolo di un passaggio tra due ambienti, evoca un viaggio tra immaginazione e realtà, dove i colori e le visioni nuove si mescolano. La porta diventa così un elemento che invita a varcare i confini e a scoprire mondi diversi, spingendo l’osservatore a riflettere sulle trasformazioni visive e sulle suggestioni che essa suscita.

All’interno della corte di un palazzo nobiliare a Milano, c’è una porta rossa che ricorda, inevitabilmente, quella soglia invisibile che Alice attraversa seguendo il Bianconiglio: un passaggio da un mondo all’altro, dove le regole cambiano e la curiosità diventa bussola. A Milano, durante la settimana in cui il design diventa religione laica e pellegrinaggio globale, basta varcare quell’uscio per capire che qui non si parla semplicemente di automobili. Siamo nel cortile di Palazzo Borromeo d’Adda, uno di quei luoghi che sembrano fatti apposta per custodire il tempo. È qui che BMW Group Italia, attraverso il brand Mini, ha scelto di raccontare qualcosa di diverso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mini, oltre la porta rossa. Un viaggio tra immaginazione, colore e nuove visioni The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Leggi anche: Nitro a Modena, viaggio tra le visioni di Cronenberg e la cultura underground Dino Buzzati e l’Aldilà. Viaggio tra poesia e visioniResta aperta fino al 6 aprile a Milano, nel cuore di Brera, al Laboratorio Faam, la mostra Dino Buzzati e l’Aldilà. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: MINI e Paul Smith, creatività diventa esperienza immersiva alla Milano Design Week; VividNode: il Mini PC RISC-V che fa girare l'IA in locale; Migliori Mini PC: guida all’acquisto (aprile 2026); Pragmata: Guida alla Centrale Solare. Mini, medio, maxi: ecco i tre percorsi della StraBologna 2026 x.com Mini cheesecake fragole e frutti di bosco, al cioccolato, semplicissime e golose Leggi: https://blog.giallozafferano.it/vickyart/ricetta-mini-cheesecake-fragole-e-frutti-di-bosco-al-cioccolato/ facebook