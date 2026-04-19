I 10 abbinamenti di colore inaspettati per la Primavera Estate 2026 | viola giallo e rosso chi dice che non si può?

Per la stagione PrimaveraEstate 2026, le tendenze moda puntano su accostamenti di colore insoliti e sorprendenti. Tra le combinazioni più discusse ci sono il viola con altri toni vivaci, il giallo accanto al rosso e il rosa abbinato al rosso. Anche l’azzurro con il giallo si fa notare come scelta non convenzionale. Questi abbinamenti rappresentano un cambio di passo rispetto alle consuete scelte cromatiche stagionali.