I 10 abbinamenti di colore inaspettati per la Primavera Estate 2026 | viola giallo e rosso chi dice che non si può?
Per la stagione PrimaveraEstate 2026, le tendenze moda puntano su accostamenti di colore insoliti e sorprendenti. Tra le combinazioni più discusse ci sono il viola con altri toni vivaci, il giallo accanto al rosso e il rosa abbinato al rosso. Anche l’azzurro con il giallo si fa notare come scelta non convenzionale. Questi abbinamenti rappresentano un cambio di passo rispetto alle consuete scelte cromatiche stagionali.
Rosa e rosso o azzurro e giallo, chi ha detto che non si può? In questa PrimaveraEstate 2026 sono di moda abbinamenti di colore inaspettati e inconsueti. Ecco i look da cui prendere ispirazione per gli outfit di stagione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Combinazioni colore per la Primavera 2026 da copiare subito!
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