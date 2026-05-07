Oggi, giovedì 7 maggio 2026, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Beautiful, con alcune scene che mostrano Steffy che si sente a disagio ma decide comunque di partire per una trasferta. La trama si sviluppa attraverso questi momenti, lasciando spazio a ulteriori sviluppi per i personaggi coinvolti. La puntata promette di portare nuovi dettagli e cambiamenti nella storyline attuale.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 7 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Zende si sta occupando del promozionale materiale in vista della partenza, intanto Brooke scoprirà con piacere che posare di fronte ai riflettori la entusiasma ancora moltissimo. Anche Ridge apparirà davvero felice per il ritorno della moglie come volto della linea e non farà che dimostrarle il suo sostegno. Sia Ridge che la Logan pensano che oltre ad un viaggio di lavoro quello a Monte Carlo sarà anche un soggiorno romantico. Steffy invece sarà a disagio, lei preferirebbe partire da sola con il padre perché la presenza di Brooke la fa sentire il terzo incomodo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 7 maggio 2026: Steffy si sente a disagio ma non rinuncia alla trasferta

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