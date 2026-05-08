Oggi, venerdì 8 maggio 2026, su Canale 5 andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful che promette di riservare diversi colpi di scena. Tra i protagonisti, Steffy si troverà a dimenticare il passaporto, mentre Li prenderà le parti di Poppy in una situazione complicata. La puntata si preannuncia ricca di sviluppi che coinvolgono i personaggi principali della soap.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 8 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Brooke continuerà ad essere al settimo cielo per essere di nuovo il volto della Brooke’s Bedroom, ha scoperto che la fa sentire ancora brillante posare ed essere al centro dei riflettori. Ridge e Brooke pensano che il viaggio a Monte Carlo non sarà solo di lavoro, intendono infatti approfittarne per concedersi qualche momento romantico. Intanto Steffy non si sentirà affatto a suo agio, il fatto che con loro partirà anche la Logan la fa sentire di troppo. Nel momento in cui si recherà in aeroporto non si accorgerà di aver lasciato il passaporto in ufficio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 8 maggio 2026: Steffy dimentica il passaporto, Li difende Poppy

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