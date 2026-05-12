BeatleStory | The Fabulous Tribute Show al Teatro Mandanici

Giovedì 28 maggio alle 21 il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto ospiterà “BeatleStory – The Fabulous Tribute Show”, uno spettacolo che ripercorre la storia dei Beatles attraverso musica e teatro. La produzione, molto apprezzata in Italia e all’estero negli ultimi anni, combina elementi musicali e scenici per rendere omaggio alla band di Liverpool. L’evento si svolgerà nel teatro situato nella località siciliana.

Giovedì 28 maggio alle ore 21 il Teatro Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto ospiterà “BeatleStory – The Fabulous Tribute Show”, una produzione musicale e teatrale dedicata alla storia dei Beatles che negli ultimi anni ha conquistato pubblico e critica in Italia e all’estero. Più che.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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