Beatlestory al Teatro Olimpico

Al Teatro Olimpico, BeatleStory annuncia il tour 2026 con una nuova produzione dedicata alle raccolte Red e Blue, che ripercorrono gli anni più celebri dei Beatles. La rappresentazione propone un percorso musicale attraverso i brani più significativi del gruppo, dagli esordi fino alla fine degli anni Settanta. Lo spettacolo si concentra sulla riproposizione delle canzoni più note, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva nella storia della band.

BeatleStory è un live show multimediale che racconta, attraverso musica, immagini e narrazione, l'intera parabola dei Beatles dal 1962 al 1970. In scena da oltre dieci anni in Italia, Europa e America, lo spettacolo è diventato un punto di riferimento nel panorama dei grandi show-tributo internazionali.

