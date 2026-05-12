Beatles and More con il Greg Burk Quartet feat Gaetano Partipilo a Corato
A Corato torna la musica jazz con l'evento “Beatles and More”, che vede protagonista il Greg Burk Quartet con la partecipazione di Gaetano Partipilo. La serata fa parte della rassegna Jazz in…Canto, inserita nella stagione teatrale 20252026 del Comune di Corato e realizzata in collaborazione con Puglia Culture. L’appuntamento si svolge nel contesto di un ciclo di concerti dedicati alla musica dal vivo.
La grande musica jazz fa tappa ancora a Corato per la rassegna Jazz in.Canto – La forza della melodia inserita nell’ambito della stagione teatrale 20252026 del Comune di Corato organizzata in collaborazione con Puglia Culture. Venerdì 15 maggio (ore 20.30) al Teatro Comunale di Corato è in.🔗 Leggi su Baritoday.it
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