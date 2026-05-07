Beatles and More – Jonathan Gee Quartet a Corato

Si avvicinano alla fine le stagioni teatrali 20252026 organizzate nei Comuni appartenenti al circuito di Puglia Culture. Tra gli eventi in programma, si segnala il concerto della Jonathan Gee Quartet, dedicato ai Beatles e ad altri brani jazz, che si terrà a Corato. L’appuntamento rappresenta una delle ultime manifestazioni di questa stagione, coinvolgendo appassionati di musica dal vivo e pubblico locale.

Si avviano alla conclusione le stagioni teatrali 20252026 nei Comuni del circuito di Puglia Culture. Un finale di stagione che restituisce la varietà e la qualità dell’offerta culturale diffusa sul territorio: dalla grande musica jazz alla prosa contemporanea e di tradizione, fino ai linguaggi.🔗 Leggi su Baritoday.it

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