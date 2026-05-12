Basta sprecare risorse pubbliche Quello delle destre sui centri in Albania è un progetto già fallito Parla il deputato M5S Colucci
Un deputato del Movimento 5 Stelle ha commentato la questione dei centri in Albania, definendo il progetto come già fallito e invitando a non sprecare risorse pubbliche. Nel frattempo, il ministro degli Esteri albanese ha lasciato intendere che il rinnovo del Protocollo Italia-Albania potrebbe non avvenire. La discussione riguarda sia le risorse impiegate sia la possibile sospensione di accordi tra i due Paesi.
Alfonso Colucci, capogruppo M5S nella commissione Affari Costituzionali della Camera, il ministro degli Esteri albanese ha lasciato intendere che il Protocollo Italia-Albania potrebbe non essere rinnovato. Questa vicenda conferma la fragilità politica dell’accordo voluto da Meloni? “Sì. Oggi anche l’Albania, per voce del suo ministro degli Esteri, certifica il fallimento del protocollo. Il ministro ha dichiarato che nel 2030, alla scadenza dei cinque anni, il protocollo verosimilmente non sarà rinnovato dal momento che l’Albania entrerà nell’Ue e non sarà più extraterritorio Ue. Sebbene Edi Rama si affretti a precisare che il protocollo durerà finché Roma vorrà, per non creare dispiaceri alla sua amica Giorgia.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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