Basta sprecare risorse pubbliche Quello delle destre sui centri in Albania è un progetto già fallito Parla il deputato M5S Colucci

Un deputato del Movimento 5 Stelle ha commentato la questione dei centri in Albania, definendo il progetto come già fallito e invitando a non sprecare risorse pubbliche. Nel frattempo, il ministro degli Esteri albanese ha lasciato intendere che il rinnovo del Protocollo Italia-Albania potrebbe non avvenire. La discussione riguarda sia le risorse impiegate sia la possibile sospensione di accordi tra i due Paesi.

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